IA inclusive et responsable : Le plaidoyer du Sénégal au GPAI en Inde

Samedi 21 Février 2026

Le Sénégal a marqué sa présence au AI Impact Summit qui s'est tenu à New Delhi, en Inde, du 16 au 20 février 2026. Représentant le chef de l’État, le ministre Alioune Sall a réaffirmé le leadership du pays, premier État africain à avoir intégré dès 2023 le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (GPAI).

Lors de ce sommet réunissant 118 nations, le Sénégal a endossé la déclaration finale pour une gouvernance inclusive et responsable de l'IA, tout en mettant en avant sa maturité stratégique et sa volonté de jouer un rôle moteur dans la régulation mondiale de cette technologie.
 

En marge des sessions plénières, la délégation sénégalaise a multiplié les échanges de haut niveau, notamment avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour les technologies numériques. Ces discussions ont porté sur la formation des agents de l'État, l'interopérabilité des infrastructures et la mutualisation des efforts africains.

Le ministre a également visité le « Africa AI Village », où il a échangé avec des innovateurs locaux développant des solutions d'IA dédiées à l'amélioration des services publics.
 

MS/NDARINFO
 


