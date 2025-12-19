Succès agricole : Farafina primé pour son projet écologique à Saint-Louis

Le groupe Farafina a remporté la Journée de l’Excellence de la Formation professionnelle et technique (FPT) dans la région de Saint-Louis grâce à un projet agricole axé sur la production durable, ont indiqué les organisateurs.



Porté par de jeunes producteurs locaux, Farafina s’est illustré par la culture d’arbres fruitiers, de piment, d’oignon, de fraises et de salade sur des terres initialement touchées par la salinisation. Les récoltes sont commercialisées à Saint-Louis et dans les localités voisines, où la qualité des produits a attiré des grossistes venus s’approvisionner directement dans leur exploitation.



Les responsables du groupe expliquent avoir réhabilité des terres affectées par la remontée des eaux marines pour les transformer en surfaces agricoles productives, sans recours aux intrants chimiques. Le sol est enrichi grâce au compost fabriqué à partir de déchets organiques collectés auprès de ménages environnants.



Selon leur porte-parole, Mouhamed Coulibaly, ce succès régional pourrait ouvrir la voie à un élargissement de leurs activités : « Si nous remportons la compétition nationale, nous pourrons exploiter d’autres terres et augmenter notre production », a-t-il déclaré.



Le concours FPT s’inscrit dans un programme national d’appui à la formation professionnelle, soutenu par plusieurs partenaires, dont Mastercard Foundation, le ministère de l’Emploi et des organisations locales de développement.



Ms/ndarinfo



