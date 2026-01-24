Connectez-vous
Supporters sénégalais au Maroc : Les avocats révèlent des témoignages accablants

Samedi 24 Janvier 2026

Les avocats de supporters sénégalais interpellés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc ont révélé les témoignages de leurs clients sur les circonstances de leur arrestation, rapporte Libération.

Ces révélations mettent en lumière la face méconnue d'un dossier qui a suscité des tensions entre les deux pays frères durant la compétition continentale.
 

Selon Me Patrick Kabou, l'un des conseils des supporters, ses clients auraient été victimes d'un mouvement de foule alors qu'ils se trouvaient collés contre les grilles du stade.


L'avocat rapporte les propos d'un supporter expliquant que lorsque les forces de l'ordre ont franchi la grille, il s'en est suivi une tentative d'explication qui aurait mal tourné. Un des supporters aurait même reçu un coup durant ces incidents.
 

Les témoignages recueillis font également état d'un problème de communication et d'un malentendu sur le statut réel de certaines personnes interpellées. Un individu présenté comme un supporter algérien aurait été arrêté en même temps que les Sénégalais.
 

Les incidents se seraient également produits à la fin du match, alors que la liesse était à son comble dans le stade après la victoire sénégalaise. Certains supporters auraient été traités d'esclaves, selon les témoignages rapportés par les avocats, une allégation grave qui nécessiterait vérification et qui a suscité l'indignation de la communauté sénégalaise.
 

L'Union générale des étudiants sénégalais au Maroc a par ailleurs démenti tout cas d'agression ciblant spécifiquement des étudiants sénégalais durant ces événements, cherchant ainsi à apaiser les tensions et à rétablir certaines vérités sur le terrain.
 

MS/NDARINFO
 


