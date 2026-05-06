Préparatifs Tabaski 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye ordonne un dispositif d'urgence

Le Président Faye a insisté sur la nécessité de rendre ces produits accessibles financièrement, ciblant directement la lutte contre la spéculation sur l'oignon, la pomme de terre, l'huile et le sucre. Cette instruction vient renforcer la circulaire du Premier Ministre Ousmane Sonko, qui a déjà activé des mesures d'allègement pour les opérateurs, notamment l'exonération totale des droits et taxes sur les moutons jusqu'au 30 juin 2026.







Sécurité routière et Transports : une vigilance accrue

Au-delà de l'assiette des ménages, le volet sécuritaire occupe une place centrale dans les directives du Président Bassirou Diomaye Faye. En cette période de grands flux migratoires vers l'intérieur du pays, le Chef de l'État a ordonné :





Le renforcement immédiat de la sécurité routière par une présence accrue des forces de l'ordre sur les grands axes. L'objectif est de limiter drastiquement les accidents de la circulation durant cette période de forte affluence.



Une organisation rigoureuse des systèmes de transport publics urbains et interurbains. Le Président a demandé de veiller à la fluidité des déplacements des personnes et des biens pour éviter les surcharges et les pratiques tarifaires abusives.

MS/NDARINFO



