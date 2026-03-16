Tensions Mali-Mauritanie : Nouakchott dénonce des accusations "offensantes" de Bamako

Le ton monte entre Nouakchott et Bamako. La Mauritanie a réagi ce lundi avec « stupéfaction et indignation » aux déclarations de l'état-major malien affirmant que deux soldats des FAMa, évadés des mains de terroristes, s'étaient exfiltrés d'un camp de réfugiés sur le sol mauritanien.





Dans un communiqué officiel, le gouvernement mauritanien a rejeté avec fermeté ces accusations qu'il qualifie de « totalement infondées et profondément offensantes ».



Nouakchott rappelle que le camp de M’Berra, qui accueille des dizaines de milliers de Maliens sous la supervision du HCR, fait l'objet d'un suivi permanent et ne saurait servir de base arrière ou de lieu de détention pour des groupes terroristes. Jugeant ces propos « graves » et contraires à l'esprit de bon voisinage, la Mauritanie appelle les autorités maliennes à plus de « rigueur » dans leur communication, tout en réaffirmant son attachement au dialogue pour éviter une escalade sécuritaire au Sahel.





MS/NDARINFO



