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Falsification d'état civil : 12 suspects dont des FDS déférés au parquet

Lundi 16 Mars 2026 - 20:49

Falsification d'état civil : 12 suspects dont des FDS déférés au parquet

Un vaste scandale de falsification de documents administratifs ébranle le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Ce lundi 16 mars 2026, douze suspects, dont des agents du ministère et des membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), ont été présentés au parquet de Dakar à la suite d'un démantèlement opéré par la Section de recherches de Colobane.
 

Le réseau, qui opérait au sein du bureau de législation, est accusé d'avoir mis en place un système de falsification d'actes d'état civil. Parmi les prévenus figurent B. Sadio, O. Kantèye, A. Sèye, L. Ndiaye, ainsi que plusieurs autres complices présumés. Un mandat d’arrêt a également été émis contre un agent des FDS en fuite.

Poursuivis pour association de malfaiteurs et faux en écriture publique, les suspects font l'objet d'un retour de parquet en attendant l'ouverture d'une information judiciaire.
 

MS/NDARINFO
 


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