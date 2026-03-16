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Joal : Saisie record de 510 kg de chanvre indien par la Gendarmerie de Mbour

Lundi 16 Mars 2026 - 21:08

Joal : Saisie record de 510 kg de chanvre indien par la Gendarmerie de Mbour

Un coup d'arrêt majeur a été porté au trafic de drogue sur la Petite-Côte. Dans la nuit du dimanche 15 mars 2026, une opération conjointe de la Brigade de Recherches de Mbour et de la Brigade Territoriale de Joal a permis la saisie record de 510 kg de chanvre indien.

L'intervention, déclenchée vers 01h00 du matin, a permis de surprendre des trafiquants en plein débarquement de 17 colis de drogue en provenance de la Casamance. Le mode opératoire était bien rodé : la marchandise, transportée par pirogue, était immédiatement transbordée dans deux charrettes pour être distribuée.

Si les suspects ont réussi à prendre la fuite en profitant de l'obscurité, ils ont abandonné sur place un arsenal logistique conséquent, comprenant la pirogue, deux moteurs hors-bord Yamaha, un cheval et les charrettes. Une enquête est activement menée par la Gendarmerie nationale pour identifier les fuyards.
 

MS/NDARINFO
 


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