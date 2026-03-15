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Thierno Alassane Sall charge le régime : « Le Sénégal traverse une période sombre »

Dimanche 15 Mars 2026 - 21:05

Thierno Alassane Sall charge le régime : « Le Sénégal traverse une période sombre »

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) a dressé un réquisitoire sans concession contre la gestion du régime actuel ce dimanche 15 mars 2026. Le leader de la République des Valeurs (RDV) dépeint un pays en proie à une crise multisectorielle, pointant du doigt la paralysie du système éducatif, les difficultés du monde rural à écouler l'arachide et le maraîchage, ainsi que l'agonie du secteur du BTP.
 

Le parlementaire a particulièrement insisté sur « l'opacité » financière de l'État, affirmant que le remboursement de la dette de mars 2026 a été entouré d'un silence inquiétant, les seules informations venant, selon lui, de sources étrangères. Il a également dénoncé des dossiers stratégiques en souffrance, notamment l'incertitude sur l'offshore profond de Kayar, l'expiration de la concession des ICS, et surtout le scandale présumé de l'ASER.


Sur ce dernier point, TAS rappelle qu'une procédure est ouverte à Madrid contre l'entreprise AEE Power EPC concernant 37 milliards de FCFA décaissés sans réalisations visibles. Pour lui, le Sénégal est aujourd'hui "otage" de querelles politiciennes au sommet de l'exécutif au détriment des urgences sociales.
 

MS/NDARINFO

 


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