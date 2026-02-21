Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Cachets volés et matrices USB : Les coulisses d'une usine de faux documents à Dakar

Samedi 21 Février 2026

Cachets volés et matrices USB : Les coulisses d'une usine de faux documents à Dakar

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a démantelé, ce 20 février 2026, un réseau de faussaires spécialisé dans la production de documents scolaires. L’enquête a été déclenchée par une plainte d'un directeur d’école privée, alerté par des services consulaires ayant détecté un faux bulletin produit par un élève pour une pré-inscription en France.

L'élève a reconnu avoir acheté le document pour 15 000 FCFA auprès d'un enseignant.
 

L'intervention policière a permis d'appréhender le faussaire principal en flagrant délit. La perquisition a révélé un véritable arsenal de contrefaçon, incluant trois cachets d'établissements, des matrices numériques sur clés USB, des bulletins pré-remplis, un ordinateur et une imprimante. Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux en écriture publique et usurpation de fonction.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Cachets volés et matrices USB : Les coulisses d'une usine de faux documents à Dakar

21/02/2026

Protection des valeurs : Le CUDIS félicite l'État pour le durcissement de la loi sur les actes contre nature

21/02/2026

Gestion durable : Le Sénégal officiellement pays hôte du Congrès africain de l'eau 2028

21/02/2026

Actes contre nature et Vih : Les ramifications du réseau démantelé entre Dakar, Thiès et Nioro

21/02/2026

Transport routier : Un préjudice de 17 millions F CFA suite au détournement d'un camion de son de blé

20/02/2026

Thiès : Un ouvrier du camp militaire condamné pour avoir dérobé un sac de balles

20/02/2026