Cachets volés et matrices USB : Les coulisses d'une usine de faux documents à Dakar

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a démantelé, ce 20 février 2026, un réseau de faussaires spécialisé dans la production de documents scolaires. L’enquête a été déclenchée par une plainte d'un directeur d’école privée, alerté par des services consulaires ayant détecté un faux bulletin produit par un élève pour une pré-inscription en France.



L'élève a reconnu avoir acheté le document pour 15 000 FCFA auprès d'un enseignant.





L'intervention policière a permis d'appréhender le faussaire principal en flagrant délit. La perquisition a révélé un véritable arsenal de contrefaçon, incluant trois cachets d'établissements, des matrices numériques sur clés USB, des bulletins pré-remplis, un ordinateur et une imprimante. Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux en écriture publique et usurpation de fonction.





MS/NDARINFO



