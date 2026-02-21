Protection des valeurs : Le CUDIS félicite l'État pour le durcissement de la loi sur les actes contre nature

Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) a tenu un point de presse ce vendredi 20 février 2026 à l’Institut Islamique de Dakar pour saluer le renforcement de l'arsenal répressif contre les actes contre nature. Le président de l'organisation, Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis, a félicité l'État pour le projet de loi visant à clarifier ces actes, à alourdir les peines et à criminaliser l'activisme lié à leur promotion. En marge de cette déclaration, le CUDIS a lancé le « Projet DAHIRAS », une initiative de deux ans destinée à former plus de 20 000 associations religieuses à travers le pays.





L'organisation exhorte également le gouvernement à une révision des programmes scolaires pour y intégrer les valeurs nationales et spirituelles.



Pour le CUDIS, la préservation de l'héritage culturel sénégalais repose sur une éducation à la base impliquant la famille, l’école, l’entreprise et les médias. Le cadre réaffirme son refus de toute banalisation de ces pratiques et appelle à des politiques d'éducation civique renforcées pour prémunir les futures générations.





MS/NDARINFO



