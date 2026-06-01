USA – Sénégal (3-2) : L'analyse lucide d'Idrissa Gana Gueye

Malgré la défaite finale de l’équipe nationale du Sénégal face aux États-Unis (3-2) lors de son tout premier match de préparation, le milieu de terrain d'expérience Idrissa Gana Gueye a tenu à retenir plusieurs éléments particulièrement positifs de la prestation globale des Lions.



L'international sénégalais a notamment tenu à saluer la force de caractère et la réaction d’orgueil de l’équipe après avoir concédé deux buts coup sur coup en tout début de rencontre.





Pour le joueur évoluant à Everton, ce premier rendez-vous en vue des prochaines échéances internationales reste extrêmement encourageant, les joueurs ayant fourni une réponse de qualité sur la pelouse en dépit d'un contexte de rassemblement rendu difficile par la fatigue des récents voyages.





Interrogé par la presse sportive sur sa propre condition physique actuelle, Idrissa Gana Gueye s’est voulu pleinement rassurant devant les supporters des Lions. Le cadre de la tanière a confié que la montée en puissance se faisait de manière progressive à l'entraînement, tout en formulant des vœux de réussite pour la suite de cette campagne de préparation.





MS/NDARINFO





