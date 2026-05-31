Mondial 2026 : La liste officielle des Lions transmise ce lundi à la FIFA

À la suite de la récente confrontation amicale disputée en Caroline du Nord remportée par les Usa, le staff technique national s'apprête à sceller définitivement ses choix pour les prochaines échéances internationales.



La liste officielle des 26 joueurs du Sénégal sélectionnés sera envoyée demain, lundi 1er juin 2026, aux instances de la FIFA. Ce timing crucial intervient alors que les derniers arbitrages tactiques sont en cours au sein du nid des Lions.





Le contenu du match va peser de tout son poids sur le choix final des hommes devant défendre les couleurs nationales.





SN/NDARINFO



