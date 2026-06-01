PASTEF dénonce la convocation de Cheikh Bara Ndiaye et de Guy Marius Sagna.

Le Groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes adresse ses « chaleureuses félicitations au Président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour son élection à la tête de l'institution parlementaire », en saluant le « bilan remarquable et l'acte de responsabilité, d'élégance républicaine et de fraternité politique posé par le Président El Malick Ndiaye », tout en félicitant le député « Ismaila Wone ».



Dans un communiqué rendu publique hier dimanche, il exprime une « profonde indignation à la suite des convocations adressées à nos collègues députés Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna par la Division des Investigations Criminelles (DIC) ».



La majorité parlementaire fustige en outre la « tentative d'interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de recherches, dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, quelques minutes seulement après la clôture d'une séance plénière en pleine session ordinaire ».





Face à des agissements jugés contraires à la séparation des pouvoirs, les parlementaires rappellent fermement les verrous légaux protégeant les élus.



Le texte souligne que ces événements « soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au respect des principes fondamentaux qui garantissent l'indépendance du pouvoir législatif et la libre expression du mandat parlementaire ». Le groupe s'appuie explicitement sur « le régime de l'immunité parlementaire (article 61 de la Constitution et 60 du Règlement intérieur) » pour exiger le « strict respect des procédures ».



Bien qu'ils rappellent que « tout député demeure soumis aux lois de la République », ils mettent fermement en garde contre « toute instrumentalisation de la justice ou des forces de défense et de sécurité à des fins d'intimidation politique » et réaffirment leur « soutien indéfectible » aux collègues visés.





SN/NDARINFO

