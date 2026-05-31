Sénégal : PASTEF investit son candidat après le congrès

Dans la foulée de la tenue de son congrès national programmé le samedi 6 juin, la formation politique PASTEF – Les Patriotes organisera un grand meeting d’investiture de son candidat Ousmane Sonko, le dimanche 7 juin 2026 à Diamniadio.



Ce rassemblement d'envergure nationale servira de tribune officielle pour officialiser et célébrer le choix du candidat qui portera les couleurs et le projet souverainiste du parti lors des prochaines échéances électorales.



Une rencontre politique de haute facture « ouverte à tous les militants et sympathisants » du pays est annoncée, augurant une mobilisation populaire massive.



Pour le congrès, " il sera strictement réservé aux congressistes, à savoir : les coordonnateurs communaux, les secrétaires généraux communaux, les membres du Bureau politique ainsi que les représentants des mouvements", a-t-on appris.





SN/NDARINFO







