Sénégal : Le PIT charge le régime et appelle à la mobilisation

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) est sorti de sa réserve en publiant une déclaration à l’égard du régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et sa formation, le PASTEF. Dans ce document au ton alarmiste intitulé « Le Sénégal ne doit pas sombrer ! », la formation historique de gauche dresse un tableau particulièrement sombre de la situation nationale, affirmant que le pays traverse une crise politique, économique et sociale profonde.





Face à ce qu’il qualifie de trajectoire « dangereuse », le PIT appelle ouvertement l’opposition et l’ensemble des citoyens à se mobiliser de toute urgence pour préserver la stabilité et les institutions républicaines.







Le secrétariat du parti cible tout particulièrement le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et fustige les récents bouleversements survenus à la tête de l'Exécutif et du Législatif. Le PIT accuse le président de l'Assemblée nationale d’avoir accédé à son perchoir à travers un « perfide jeu de chaises musicales », qualifiant cette situation d’« usurpation » inédite dans l’histoire politique sénégalaise.





S'indignant du discours de ce dernier sur l'éthique, le parti l'accuse au contraire de participer à la dégradation de la gouvernance nationale.





Par ailleurs, la formation de gauche critique la nomination du nouveau Premier ministre, regrettant l'annonce d'un simple changement de méthode sans aucune remise en cause des orientations politiques du régime, ce qui, selon elle, risque de prolonger et d’aggraver les difficultés économiques, sociales et sécuritaires du Sénégal.





SN/NDARINFO



