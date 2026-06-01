USA-Sénégal (3-2) : La réaction lucide de Sadio Mané

Malgré la défaite finale de l’équipe nationale du Sénégal face aux États-Unis (3-2) ce dimanche lors de son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde 2026, le numéro dix de la tanière a tenu à délivrer un message de remobilisation. Auteur d’un doublé salvateur sur la pelouse du Bank of America Stadium, Sadio Mané s’est imposé comme l’un des rares joueurs à avoir livré une prestation de haute facture du côté du Sénégal.





Ce revers met cependant en exergue l'immense chantier qui attend les hommes de Pape Thiaw, particulièrement dans un secteur défensif qui a affiché d'inquiétants signes de fébrilité. À seulement deux semaines du choc tant attendu contre la France, les Lions savent qu'ils ont encore énormément de pain sur la planche pour hausser leur niveau de jeu.





Pour le « Nianthio », ce coup d'arrêt face à la « Team USA » doit avant tout être perçu comme un mal pour un bien afin de recadrer le projet de jeu des champions d'Afrique. Loin de céder à la panique, la star sénégalaise estime que ce résultat permettra au staff technique et aux joueurs de se réajuster idéalement avant leur entrée en lice officielle dans la compétition reine.





S'exprimant avec beaucoup de sérénité devant les journalistes en zone mixte, l'attaquant vedette a déclaré : « Il n’y a pas de problème. On aurait aimé gagner mais il n’y a aucun souci. Ce match va nous permettre de savoir où nous en sommes avant notre match contre la France. Mais ce qui est sûr c’est qu’on sera prêt avant le début de la compétition ». Une sortie médiatique rassurante qui remet de l'ordre dans le groupe à l'aube d'une quinzaine décisive.





AS/NDARINFO



