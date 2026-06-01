USA-Sénégal (3-2) : Pape Thiaw réagit après la défaite

L’équipe nationale du Sénégal s’est inclinée face aux États-Unis (3-2), ce dimanche à Charlotte, lors de son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Cette contre-performance met brutalement fin à une longue série positive des Lions de la Teranga, mais elle ne semble pas inquiéter outre mesure le sélectionneur national Pape Thiaw.



En conférence de presse d’après-match, le technicien sénégalais a reconnu avec lucidité les grosses difficultés rencontrées par son équipe, notamment sur les plans physique et défensif.





Le patron du banc a ainsi concédé que « L’équipe des États-Unis nous a vraiment mis en difficulté », tout en soulignant l’intensité étouffante imposée par les Américains durant toute la rencontre.





Malgré ce revers logique, Pape Thiaw a tenu à relativiser le résultat brut en rappelant les lourdes contraintes logistiques qui pèsent actuellement sur la tanière. Le sélectionneur estime que cette confrontation entre pleinement dans le processus de préparation des Lions à quelques semaines du rendez-vous mondial, permettant d’identifier à temps les insuffisances à corriger.





Évoquant les retards liés au voyage vers les États-Unis et le calendrier éprouvant, il a reconnu que son groupe traversait une période exigeante : « Une semaine très lourde et chargée nous attend », a-t-il affirmé. Alors que plusieurs erreurs individuelles ont coûté cher face à une sélection américaine réaliste dans les transitions, le champion d'Afrique reste convaincu que son groupe possède les ressources pour rebondir rapidement.





SN/NDARINFO



