Une étudiante sénégalaise décède dans un accident en se rendant au match

Dimanche 4 Janvier 2026

Une étudiante sénégalaise décède dans un accident en se rendant au match

Une étudiante sénégalaise établie au Maroc, Aïda Faye Samb, a perdu la vie samedi dans un accident de la circulation sur l'axe Rabat-Kénitra alors qu'elle se rendait à Tanger pour assister au huitième de finale de la CAN-2025 entre le Sénégal et le Soudan, a annoncé dimanche la Fédération sénégalaise de football (FSF).
 

La jeune femme faisait partie des nombreux supporters sénégalais installés au Maroc qui avaient pris la route pour encourager les Lions de la Teranga au Grand stade de Tanger, où le Sénégal s'est imposé 3-1 face au Soudan.


Dans un communiqué publié dimanche, la FSF a exprimé "ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la famille du football sénégalais".


Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas été précisées. L'axe Rabat-Kénitra, situé à environ 180 kilomètres au sud de Tanger, est l'une des principales voies d'accès vers le nord du Maroc.
 

La communauté sénégalaise au Maroc s'était massivement mobilisée pour soutenir l'équipe nationale durant cette CAN-2025, le Sénégal étant le tenant du titre continental.
 

Ndarinfo/MS
 


