Accident mortel de Kénitra: trois autres étudiants sénégalais blessés, dont un dans le coma

Lundi 5 Janvier 2026

Trois autres étudiants sénégalais ont été blessés dans l'accident de la circulation qui a coûté la vie samedi à leur compatriote Aïda Samb, alors qu'ils se rendaient à Tanger pour assister au match Sénégal-Soudan (3-1) de la CAN-2025, rapporte dimanche le quotidien L'Observateur.
 

L'accident, survenu "à la sortie de la tour de Kénitra" sur l'axe menant vers Tanger, a fait au total quatre victimes dans le véhicule de location conduit par les étudiants, précise le journal du Groupe futurs médias.
 

Outre Aïda Samb dont le décès avait été annoncé dimanche par la Fédération sénégalaise de football (FSF), l'accident a gravement blessé trois autres étudiants. Fatou Keïta Ouattara se trouve dans le coma, selon L'Observateur.
 

Mamadou Thioub, qui conduisait la voiture prise en location par les quatre étudiants, s'est cassé le bras, tandis que Gora Guèye est grièvement blessé, complète le quotidien sénégalais.
 

La dépouille d'Aïda Samb a été transférée à la morgue de Kénitra "en attendant la fin des enquêtes judiciaires et de l'autopsie, préalable à son rapatriement au Sénégal", rapporte la même source.
 

L'accident s'est produit sur l'un des axes routiers les plus fréquentés du Maroc samedi, emprunté par de nombreux supporters sénégalais installés dans le royaume qui s'étaient massivement mobilisés pour encourager les Lions de la Teranga au Grand stade de Tanger.
 

Kénitra est située à environ 180 kilomètres au sud de Tanger. Les quatre étudiants faisaient partie de la communauté sénégalaise au Maroc qui avait pris la route pour soutenir l'équipe nationale, tenante du titre continental.
 

Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas été précisées. La FSF avait exprimé dimanche "ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la famille du football sénégalais".

MS

 


