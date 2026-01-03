Connectez-vous
NDARINFO
Moussala : 124 ressortissants étrangers refoulés lors d'opérations de contrôle frontalier

Samedi 3 Janvier 2026

Le Secteur Frontalier de Moussala a mené des patrouilles de grande envergure pour le contrôle des documents de voyage et la vérification des droits de séjour et d'établissement des étrangers.
 

Ces opérations, qui se sont déroulées durant deux jours, ont couvert la zone frontalière allant de Moussala à Guémedjé, et de Guémedjé à Fadougou. Les localités de Gare Bouréya, Bougouda, Fadougou et leurs alentours ont été visitées par les forces de l'ordre.
 

À l'issue de ces opérations de contrôle, un total de cent vingt-quatre (124) ressortissants étrangers ont été refoulés pour défaut de documents de voyage conformes à la réglementation en vigueur.


Parallèlement aux contrôles, les populations des villages concernés ont été sensibilisées aux urgences sécuritaires actuelles. Ces séances de sensibilisation se sont déroulées en présence des chefs de village ou de leurs représentants.


Dans le cadre de la lutte contre les fléaux sécuritaires, les populations de cette zone frontalière ont été invitées à privilégier une étroite collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité du pays, quelle que soit leur appartenance.
 

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la surveillance des frontières et de la lutte contre l'immigration irrégulière dans les zones frontalières du Sénégal.


Ndarinfo/Ms
 


