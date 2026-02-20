Connectez-vous
Verdict de Rabat : L’ASC « Lébougui » appelle à une marche nationale contre la condamnation des supporters

Vendredi 20 Février 2026

La justice marocaine a condamné, ce jeudi 19 février 2026 à Rabat, les supporters interpellés lors des violences de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Face à ce verdict, Blaise Niang, président de la commission juridique de l’ASC « Lébougui » de Rufisque, a annoncé l’organisation d’un grand rassemblement national le vendredi 27 février 2026 à la place de l’Obélisque, à Dakar.

Cette marche pacifique vise à protester contre des sanctions jugées « inacceptables » et « très lourdes » par les initiateurs du mouvement.
 

Le bilan judiciaire fait état de peines allant de six mois de prison pour certains à un an ferme pour trois autres prévenus. En complément de cette mobilisation, une cagnotte solidaire sera lancée dès ce samedi 21 février 2026 pour venir en aide aux familles des détenus.

Sur les ondes de la RFM, M. Niang a exprimé la profonde frustration de la communauté face à une décision qu'il qualifie de douloureuse pour le peuple sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


