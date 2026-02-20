Modernisation des armées : Les femmes gendarmes renforcent leurs capacités de décision et de représentation

Les cadres féminins de la Gendarmerie nationale ont achevé ce vendredi 20 février 2026 une session de formation de haut niveau axée sur le leadership et la communication stratégique. La cérémonie de clôture, présidée par le Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie, s'est déroulée en présence de Mme Lucie Hofmann, coordonnatrice du POC2, et de nombreuses autorités civiles et militaires.



Ce programme visait à doter les participantes des outils nécessaires pour structurer une pensée stratégique, incarner la parole institutionnelle et s'affirmer dans les hautes sphères de décision.





L'événement a été marqué par un "grand oral" où les stagiaires ont démontré leur maîtrise des problématiques sécuritaires à travers des exposés, des panels et des simulations de plateaux télévisés. Le Général Martin Faye a salué l'excellence des prestations, soulignant que cette initiative s'inscrit dans la modernisation du commandement et la promotion d'un leadership féminin de compétence au service de la Nation.



La remise symbolique de cadeaux et la traditionnelle photo de famille ont clôturé cette étape majeure pour la professionnalisation des personnels féminins de l'institution.





