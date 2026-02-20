Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Pape Birame Bigué Ndiaye libéré après son face-à-face avec le juge

Le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, a été autorisé à regagner son domicile ce vendredi 20 février 2026. Cette décision fait suite à son audition par le magistrat instructeur au tribunal de Pikine-Guédiawaye, dans le cadre d'une délégation judiciaire liée à la tentaculaire affaire « Pape Cheikh Diallo et Cie ».



Interpellé le mardi 17 février dernier, le professionnel des médias était soupçonné d'actes contre nature après la découverte de messages présumés à caractère amoureux et sexuel dans le téléphone d'Ibrahima Magib Seck.





Face aux enquêteurs et au juge, Pape Birame Bigué Ndiaye a fermement contesté l'intégralité des accusations portées contre lui. Si sa libération apporte un soulagement à ses proches, l'instruction judiciaire se poursuit pour faire la lumière sur ce scandale qui mêle plusieurs personnalités publiques et célébrités du petit écran.





MS/NDARINFO



