Modernisation du système judiciaire : La ministre Yassine Fall mise sur le numérique à Saint-Louis

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire de la Cour d'appel de Saint-Louis. Cet événement historique marque la toute première fois que ce rituel républicain est organisé dans l'ancienne capitale du Sénégal.



Arrivée au Palais de Justice aux environs de 10 heures, la ministre a ouvert les travaux portant sur le thème : « la modernisation de la justice à l'ère du numérique ».





Cette session inaugurale s'est tenue en présence du Premier président de la Cour d'appel, Moustapha Fall, et des plus hautes autorités administratives et militaires, notamment le gouverneur Al Hassan Sall.



Pour rappel, le ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis couvre une vaste zone géographique regroupant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. La Garde des Sceaux a profité de cette tribune pour réaffirmer l'engagement de l'État dans la transformation digitale du système judiciaire sénégalais.





