Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Modernisation du système judiciaire : La ministre Yassine Fall mise sur le numérique à Saint-Louis

Vendredi 20 Février 2026

Modernisation du système judiciaire : La ministre Yassine Fall mise sur le numérique à Saint-Louis

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire de la Cour d'appel de Saint-Louis. Cet événement historique marque la toute première fois que ce rituel républicain est organisé dans l'ancienne capitale du Sénégal.

Arrivée au Palais de Justice aux environs de 10 heures, la ministre a ouvert les travaux portant sur le thème : « la modernisation de la justice à l'ère du numérique ».


Cette session inaugurale s'est tenue en présence du Premier président de la Cour d'appel, Moustapha Fall, et des plus hautes autorités administratives et militaires, notamment le gouverneur Al Hassan Sall.

Pour rappel, le ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis couvre une vaste zone géographique regroupant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. La Garde des Sceaux a profité de cette tribune pour réaffirmer l'engagement de l'État dans la transformation digitale du système judiciaire sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Verdict de Rabat : L’ASC « Lébougui » appelle à une marche nationale contre la condamnation des supporters

20/02/2026

Modernisation du système judiciaire : La ministre Yassine Fall mise sur le numérique à Saint-Louis

20/02/2026

Coup d'arrêt à Mouran : Le GARSI 2 démantèle un important site d'orpaillage illégal

20/02/2026

"C'est une injustice" : Le cri du cœur de Pape Matar Sarr pour les supporters au Maroc

20/02/2026

Trafic de Tramadol à Bantaco : Un suspect arrêté avec un stock de 64 cartons

20/02/2026

Arnaque à la voix synthétique : Comment un suspect bernait ses victimes avec l'intelligence artificielle

20/02/2026