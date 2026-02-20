Gandon : formation stratégique avant la clôture du projet SERRP en juin 2026

La commune de Gandon a organisé une session de formation stratégique marquant la transition de son statut de bénéficiaire à celui de gestionnaire des infrastructures réalisées par le projet SERRP (Sénégal Emergency Recovery and Resilience Project), en prévision de la clôture du projet en juin 2026.





"Il ne s'agit plus simplement d'être bénéficiaire des infrastructures construites, mais de devenir pleinement responsable de leur gestion quotidienne et de leur pérennité", ont souligné les organisateurs de cette session qui concerne 15 000 personnes relogées à Diougop.





Pierre Coly, directeur du renforcement des capacités à l'Agence de Développement Municipal (ADM), a rappelé que "les défis auxquels doit faire face la Commune de Gandon appellent à un changement radical de paradigme". La commune doit désormais se doter de toutes les capacités humaines et matérielles pour gérer le legs du SERRP.





La formation s'est articulée autour de trois modules complémentaires : la consolidation technique et l'élaboration d'un Schéma de Gestion Patrimoniale Consolidé (SGPC), le cadre juridique et contractuel du transfert, et la stratégie de gouvernance post-projet.



Les enjeux sont multiples. Sur le plan de la gouvernance locale, les élus communaux doivent assumer un rôle central dans la reconnaissance formelle des ouvrages comme éléments du patrimoine communal. Le nouveau régime financier des collectivités territoriales impose une inscription rigoureuse des réalisations dans l'inventaire et la comptabilité patrimoniale.





Sur le plan technique, l'absence de services techniques communaux fonctionnels représente un risque majeur de dégradation rapide des infrastructures. L'ADM s'est engagée à accompagner la commune à travers un appui conseil et la mise à disposition d'un consultant chargé d'assurer un coaching rapproché.





La commune doit mobiliser des ressources durables à travers les redevances des équipements marchands réalisés par le projet (marché, mini-marché, boutiques, restaurants, pharmacie), la contribution économique locale et diverses taxes. L'objectif stratégique est d'atteindre une autonomie financière permettant d'assurer la maintenance des investissements sans dépendre systématiquement de financements extérieurs.





La session a réuni l'autorité administrative, les élus et agents de la Commune de Gandon, des représentants de la Commune de Saint-Louis, ainsi que les équipes de l'Agence Régionale de Développement et de l'ADM.





