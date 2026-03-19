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​19ᵉ Conférence du Daara Serigne Mamoume Ndiaye : Un élan de solidarité pour 400 talibés

Jeudi 19 Mars 2026 - 23:34

​19ᵉ Conférence du Daara Serigne Mamoume Ndiaye : Un élan de solidarité pour 400 talibés
À l'occasion de la Nuit du Destin (Laylatul Qadr), le Daara Serigne Mamoume Ndiaye a célébré la 19ᵉ édition de sa conférence annuelle. Ce grand rendez-vous spirituel a été marqué par une matinée riche en ferveur, avec des séances de tajwid, des leçons d'exégèse islamique et des récits de hadiths traduits en plusieurs langues pour une portée universelle.

L'événement a pris une dimension sous-régionale avec le retour émouvant d'anciens talibés venus de la Guinée Bissau, de Conakry et de la Gambie pour rendre hommage à leur lieu de formation. 

Sous la direction de Serigne Hady Ndiaye, cette journée de retrouvailles a débouché sur un engagement fort : les anciens pensionnaires se sont engagés à parrainer 400 enfants actuellement en formation, assurant ainsi la pérennité du legs des anciens et le développement de la communauté.
 


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