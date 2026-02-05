Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Infrastructures : le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État fin 2026

Jeudi 5 Février 2026

Infrastructures : le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État fin 2026

Le port de Bargny-Sendou sera officiellement livré à l’État du Sénégal à la fin de l’année 2026. L’annonce a été faite à l’issue d’une audience accordée, mercredi 4 février, par le Président Bassirou Diomaye Faye au directeur financier de Senegal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta. Cette infrastructure stratégique, située à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, entre dans sa phase finale de réalisation.
 

Destinée à devenir l'un des principaux hubs d'Afrique de l'Ouest pour le vrac solide et liquide, la plateforme portuaire accueillera prioritairement les flux de minerais, de phosphates, de céréales et d'hydrocarbures. Lors de cet échange au Palais de la République, le représentant de SMP a présenté un point détaillé sur l'état d'avancement des travaux, confirmant le respect du calendrier pour une mise en service avant la fin de l'année en cours.
 

Ce projet d’envergure constitue un levier majeur pour désengorger le Port autonome de Dakar, aujourd'hui à saturation. En renforçant les capacités logistiques nationales dans les secteurs énergétique et minier, le port de Bargny-Sendou s'inscrit directement dans les priorités de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » pour la souveraineté économique et le développement des infrastructures maritimes.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Classement Global Firepower : Le Sénégal 4ème puissance militaire de l'UEMOA

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Infrastructures : le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État fin 2026

05/02/2026

5 jours et 2 régions : le marathon économique du Président Faye commence à Tambacounda

05/02/2026

Cour suprême : l'arrêté interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye annulé

05/02/2026

Yeumbeul : déferrement d'une ressortissante étrangère pour traite d'êtres humains et proxénétisme

05/02/2026

Ousmane Sonko annonce un Conseil présidentiel sur l'investissement en mars

05/02/2026

Voici comment Starlink utilise vos données de connexion pour entraîner l'intelligence artificielle

05/02/2026