Infrastructures : le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État fin 2026

Le port de Bargny-Sendou sera officiellement livré à l’État du Sénégal à la fin de l’année 2026. L’annonce a été faite à l’issue d’une audience accordée, mercredi 4 février, par le Président Bassirou Diomaye Faye au directeur financier de Senegal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta. Cette infrastructure stratégique, située à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, entre dans sa phase finale de réalisation.





Destinée à devenir l'un des principaux hubs d'Afrique de l'Ouest pour le vrac solide et liquide, la plateforme portuaire accueillera prioritairement les flux de minerais, de phosphates, de céréales et d'hydrocarbures. Lors de cet échange au Palais de la République, le représentant de SMP a présenté un point détaillé sur l'état d'avancement des travaux, confirmant le respect du calendrier pour une mise en service avant la fin de l'année en cours.





Ce projet d’envergure constitue un levier majeur pour désengorger le Port autonome de Dakar, aujourd'hui à saturation. En renforçant les capacités logistiques nationales dans les secteurs énergétique et minier, le port de Bargny-Sendou s'inscrit directement dans les priorités de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » pour la souveraineté économique et le développement des infrastructures maritimes.





MS/NDARINFO



