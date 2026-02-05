Connectez-vous
1,9 milliard FCFA et 37 000 véhicules : les ambitions électriques du Sénégal

Jeudi 5 Février 2026

Le directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, a réaffirmé jeudi l'engagement de l'État à promouvoir un système de transport moderne et durable par l'acquisition de 37 000 véhicules électriques d'ici 2030 via le Projet de soutien à la transition vers la mobilité électrique.
 

M. Fall a fait cette déclaration lors du lancement officiel de ce nouveau projet doté d'un financement de 1,9 milliard de francs CFA, en présence d'acteurs institutionnels, techniques et financiers du secteur des transports et de l'énergie.
 

"En lançant ce projet aujourd'hui, le Sénégal affirme clairement que le cap est fixé, celui d'un système de transports plus propre, plus moderne, plus résilient et pleinement engagé avec la vision Sénégal 2050", a-t-il expliqué.
 

Selon lui, ce programme vise à moderniser le système de transport et à améliorer la qualité de l'air en milieu urbain, grâce à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une diminution de la consommation énergétique. Le secteur du transport routier concentre actuellement 95% des émissions liées aux transports au Sénégal.
 

Le STMED s'inscrit dans la trajectoire nationale de transformation structurelle portée par l'Agenda Sénégal 2050. Ababacar Fall a souligné que les projets structurants du Train Express Régional et du Bus Rapid Transit ont "profondément transformé" les habitudes de déplacement, amélioré la mobilité du trafic, renforcé la sécurité des usagers et réduit les émissions polluantes.
 

"Le projet de mobilité électrique que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité. Et il démontre que lorsque la vision politique, l'expertise technique et la mobilisation des partenaires convergent, le changement est possible", a-t-il déclaré.
 

M. Fall a assuré que la transition énergétique dans le secteur des transports "n'est plus un débat théorique" mais constitue plutôt "une nécessité stratégique face à trois réalités majeures : notre dépendance au carburant importé, la pression croissante sur nos villes et l'urgence climatique".
 

Le STMED est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial et mis en œuvre par le ministère des Transports terrestres et aériens à travers le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables. Le représentant du PNUE, Assane Coulibaly, a félicité le gouvernement sénégalais pour son "leadership et son engagement constant" en faveur d'un développement sobre en carbone.
 

MS/NDARINFO
 


