La DAF annonce la suspension temporaire de la production des cartes nationales d'identité

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) a annoncé ce jeudi la suspension temporaire de la production des cartes nationales d’identité sur l'ensemble du territoire. Dans un communiqué officiel, l'administration invoque un « incident constaté dans le système » pour justifier cet arrêt momentané du service, précisant que des services techniques sont mobilisés pour un rétablissement « dans les meilleurs délais ».





Cette interruption intervient alors que des rumeurs persistantes sur les plateformes de cybersurveillance font état d'une cyberattaque d'envergure. Un groupe de hackers revendique en effet le vol de 139 téraoctets de données présentées comme appartenant à la DAF. Face à ces allégations, les autorités sénégalaises se veulent rassurantes : le communiqué certifie que « l’intégrité des données personnelles des usagers demeure intacte ».





Une enquête a été officiellement ouverte pour déterminer l'origine exacte de cet incident. À ce stade, aucune autorité n'a confirmé la fuite massive de données ni les volumes avancés par les cybercriminels. La DAF exhorte les usagers à la patience et à la prudence face aux informations non officielles circulant sur les réseaux sociaux.





MS/NDARINFO

