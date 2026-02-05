Connectez-vous
NDARINFO
Relance ferroviaire : le Président Faye annonce une voie standard pour désenclaver l'Est

Jeudi 5 Février 2026

Le président Bassirou Diomaye Faye a érigé la relance du rail en « priorité absolue » pour le désenclavement du Sénégal oriental. En visite ce jeudi à la gare ferroviaire de Tambacounda, première étape de sa tournée économique, le chef de l'État a instruit son gouvernement d'accélérer la réhabilitation de la ligne historique et d'entamer la transition vers une voie à écartement standard.
 

Ce projet ambitieux, au cœur de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », vise à développer simultanément le transport de voyageurs et le fret. Le Président a notamment insisté sur la création de chaînes logistiques performantes, centrées autour du futur projet de port sec de la zone de Tambacounda. L'objectif est de transformer la région en un véritable carrefour commercial capable de desservir l'intérieur du pays et les pays limitrophes.
 

Répondant aux sceptiques, Bassirou Diomaye Faye a révélé qu'une enveloppe initiale de 27 milliards de francs CFA a déjà permis des avancées significatives. Il a annoncé qu'un budget supplémentaire sera alloué au ministère des Transports pour finaliser cette phase du projet. Pour le chef de l'État, le rail n'est pas un luxe « au-dessus des possibilités » du Sénégal, mais un levier catalytique indispensable pour réduire les coûts de transport et stimuler la croissance régionale.
 

MS/NDARINFO

 


