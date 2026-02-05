Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

5 jours et 2 régions : le marathon économique du Président Faye commence à Tambacounda

Jeudi 5 Février 2026

5 jours et 2 régions : le marathon économique du Président Faye commence à Tambacounda

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a atterri ce jeudi à 9 h 27 à l’aérodrome de Tambacounda, marquant le coup d'envoi d'une tournée économique de cinq jours dans l'Est du pays. Accueilli avec les honneurs militaires et au son de la fanfare, le chef de l'État entame un périple stratégique qui le conduira également dans la région de Kédougou.
 

Pour cette première étape, le Président est accompagné d'une délégation ministérielle de haut rang, comprenant notamment Birame Diop (Forces armées), Yankhoba Diémé (Transports), Déthié Fall (Infrastructures) et Mabouba Diagne (Agriculture). La capitale orientale, parée de guirlandes et de pancartes majestueuses, affiche une effervescence particulière sous un climat clément, marquée par un déploiement sécuritaire rigoureux le long des artères principales.
 

Le programme de cette première journée est chargé : le chef de l'État doit visiter l'université locale et la gare ferroviaire de Tambacounda, avant de se rendre dans l'après-midi aux périmètres agricoles de Yelitaré. Cette tournée vise à évaluer les priorités économiques et sociales de la zone, conformément aux orientations de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Classement Global Firepower : Le Sénégal 4ème puissance militaire de l'UEMOA

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

5 jours et 2 régions : le marathon économique du Président Faye commence à Tambacounda

05/02/2026

Cour suprême : l'arrêté interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye annulé

05/02/2026

Yeumbeul : déferrement d'une ressortissante étrangère pour traite d'êtres humains et proxénétisme

05/02/2026

Ousmane Sonko annonce un Conseil présidentiel sur l'investissement en mars

05/02/2026

Voici comment Starlink utilise vos données de connexion pour entraîner l'intelligence artificielle

05/02/2026

Derrière l'arrestation d'un Sénégalais : un réseau de cannabis démantelé à Rosso - Mauritanie

05/02/2026