5 jours et 2 régions : le marathon économique du Président Faye commence à Tambacounda

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a atterri ce jeudi à 9 h 27 à l’aérodrome de Tambacounda, marquant le coup d'envoi d'une tournée économique de cinq jours dans l'Est du pays. Accueilli avec les honneurs militaires et au son de la fanfare, le chef de l'État entame un périple stratégique qui le conduira également dans la région de Kédougou.





Pour cette première étape, le Président est accompagné d'une délégation ministérielle de haut rang, comprenant notamment Birame Diop (Forces armées), Yankhoba Diémé (Transports), Déthié Fall (Infrastructures) et Mabouba Diagne (Agriculture). La capitale orientale, parée de guirlandes et de pancartes majestueuses, affiche une effervescence particulière sous un climat clément, marquée par un déploiement sécuritaire rigoureux le long des artères principales.





Le programme de cette première journée est chargé : le chef de l'État doit visiter l'université locale et la gare ferroviaire de Tambacounda, avant de se rendre dans l'après-midi aux périmètres agricoles de Yelitaré. Cette tournée vise à évaluer les priorités économiques et sociales de la zone, conformément aux orientations de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».





MS/NDARINFO

