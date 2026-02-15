Connectez-vous
3 jours, 6 projets de loi : Le marathon législatif des députés à Dakar

Dimanche 15 Février 2026

L’Assemblée nationale entame une semaine d'intense activité législative avec trois journées de séances plénières consécutives.

Dès ce lundi 16 février, les parlementaires se pencheront sur l'organisation de l'ONLPL avant de statuer, dans l'après-midi, sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Mouhamadou Ngom.

La journée du mardi sera consacrée aux ratifications de conventions internationales et au statut des officiers sous contrat.
 

Le mercredi 18 février clôturera cette série de plénières avec deux dossiers à fort impact : la création d'une chaîne de télévision dédiée aux activités parlementaires et la régulation du secteur de la sécurité privée au Sénégal.

L'ensemble de ces textes et réformes sera défendu devant l'hémicycle par les ministres concernés, sous le regard attentif de l'opinion publique.
 

MS/NDARINFO

 


