Transformation locale : Le Sénégal lance sa raffinerie d'or stratégique à Diamniadio

Dimanche 15 Février 2026

Le paysage minier sénégalais franchit un palier décisif avec l'opérationnalisation de la raffinerie d’or de BLG (Business Link Gold Refinery) à Diamniadio. Ce projet d'envergure, qui s'étend sur 38 acres, marque la fin de l'exportation systématique de l'or brut sans valeur ajoutée. Avec une capacité de raffinage quotidienne de 350 kg, l'unité industrielle garantit un produit fini d'une pureté supérieure à 99,99 %, répondant ainsi aux standards les plus rigoureux du marché international.
 

L'enjeu est avant tout économique et souverain : capter une part plus importante de la chaîne de valeur pour renforcer les finances publiques et les réserves de devises.

Au-delà des gains fiscaux, la raffinerie BLG stimule le marché de l'emploi local avec, au minimum, 25 postes directs hautement qualifiés dès le lancement, favorisant le transfert de compétences en métallurgie. En misant sur la transformation sur place, le Sénégal s'affirme désormais comme un centre névralgique du raffinage d'or pour toute la sous-région ouest-africaine.
 

MS/NDARINFO
 


