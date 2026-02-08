Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

Un tragique accident de la circulation a endeuillé l’axe Linguère–Matam ce dimanche aux environs de 16 heures, causant la mort de cinq personnes. Le drame s'est produit à hauteur du croisement de Barkédji, une localité située à 25 kilomètres de Linguère, impliquant un minicar de transport en commun, communément appelé « Cheikhou Chérifou ».



Selon les premières informations recueillies par l'APS, le véhicule, qui avait quitté Dakar pour rallier Matam, a effectué un dérapage incontrôlé avant de se renverser violemment sur la chaussée, ne laissant que peu de chances aux passagers installés à l'arrière.





Le bilan fourni par l’adjudant-chef Adrien Malick Faye, chef par intérim de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère, est lourd : sur les quatorze victimes recensées, cinq ont perdu la vie sur le coup. Parmi les neuf rescapés, six se trouvent dans un état jugé préoccupant, tandis que trois autres s'en sortent avec des blessures légères. Les secours ont rapidement été déployés sur les lieux pour extraire les victimes des amas de ferraille. Les blessés ont été acheminés en urgence vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère, où les corps des défunts ont également été déposés à la morgue.





Face à cette nouvelle tragédie sur un axe routier réputé pour sa dangerosité, les autorités sécuritaires ont tenu à lancer un énième cri d'alarme. L’adjudant-chef Faye a rappelé avec insistance que le tronçon Linguère-Matam demeure une zone particulièrement accidentogène, exhortant les chauffeurs et les usagers de la route à une prudence accrue et à une vigilance de chaque instant. Ce drame remet une fois de plus au centre des débats la question de la sécurité des véhicules de transport en commun et de la vitesse

excessive sur les axes interurbains.





