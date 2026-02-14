Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Matam : un étudiant de 30 ans retrouvé mort à Goudoudé Douétbé

Samedi 14 Février 2026

Matam : un étudiant de 30 ans retrouvé mort à Goudoudé Douétbé

Le village de Goudoudé Douétbé est sous le choc après la découverte macabre survenue ce samedi matin. Djiby Hamady Dia, un étudiant d'une trentaine d'années, a été retrouvé mort dans des circonstances suggérant un suicide.

Ce sont des élèves du collège de Goudoudé qui ont fait la terrible découverte, alertant immédiatement les riverains et les autorités.
 

La brigade de gendarmerie des Agnam, dépêchée sur les lieux, a procédé aux constats d'usage avant l'évacuation du corps. Ce drame suscite une profonde tristesse au sein de la communauté éducative et des habitants de la commune de Dabia. Les enquêteurs s'activent désormais pour déterminer les causes exactes et le mobile de cet acte tragique qui endeuille le département de Matam.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

08/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Matam : un étudiant de 30 ans retrouvé mort à Goudoudé Douétbé

14/02/2026

Escroquerie au visa : Comment un commissaire-priseur de Saint-Louis a piégé des migrants

14/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026

Diabète à 15% : Pastef Guinaw Rail alerte et agit pour le dépistage à Saint-Louis

14/02/2026

UGB : L'indignation des étudiants persiste face à une restauration limitée

14/02/2026

Course-poursuite à Ngazobil : 170 kg de drogue saisis après le chavirement d'une pirogue

14/02/2026