Matam : un étudiant de 30 ans retrouvé mort à Goudoudé Douétbé

Le village de Goudoudé Douétbé est sous le choc après la découverte macabre survenue ce samedi matin. Djiby Hamady Dia, un étudiant d'une trentaine d'années, a été retrouvé mort dans des circonstances suggérant un suicide.



Ce sont des élèves du collège de Goudoudé qui ont fait la terrible découverte, alertant immédiatement les riverains et les autorités.





La brigade de gendarmerie des Agnam, dépêchée sur les lieux, a procédé aux constats d'usage avant l'évacuation du corps. Ce drame suscite une profonde tristesse au sein de la communauté éducative et des habitants de la commune de Dabia. Les enquêteurs s'activent désormais pour déterminer les causes exactes et le mobile de cet acte tragique qui endeuille le département de Matam.





MS/NDARINFO



