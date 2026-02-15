Onze moteurs de dernière génération pour booster la formation mécanique à Diamniadio

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique (Mefpt), Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a présidé la cérémonie de réception d'un don didactique majeur de la part de Cfao Mobility au profit du Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés (Csfp-Mem).



Lors de cet événement tenu le vendredi 13 février, le ministre a insisté sur le fait que l'accès à des équipements modernes est une condition sine qua non pour assurer l'insertion réussie des jeunes. Selon lui, ces nouveaux outils performants vont considérablement enrichir le dispositif pédagogique du centre.





M. Sarré a salué l'engagement de Cfao Mobility, appelant le secteur privé à ne plus être un simple bénéficiaire du système, mais un acteur stratégique de la formation. Cette démarche s'aligne sur l'axe 2 de la vision « Sénégal 2050 » dédié au développement du capital humain.



Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à multiplier ces partenariats et à moderniser les plateaux techniques pour offrir aux jeunes des opportunités d'emplois décents et durables, rappelant que la responsabilité de l'emploi est un effort conjoint entre l'État et les entreprises.





