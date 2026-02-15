Connectez-vous
De l'ONU à l'Italie : les partenaires stratégiques rencontrés par Ousmane Sonko en Éthiopie

Dimanche 15 Février 2026

De l'ONU à l'Italie : les partenaires stratégiques rencontrés par Ousmane Sonko en Éthiopie

En marge de la 39e session ordinaire de l'Union Africaine (UA) ouverte ce samedi, le Premier ministre Ousmane Sonko a déployé une intense activité diplomatique dans la capitale éthiopienne.

Placé sous le thème de la disponibilité de l'eau et des systèmes d'assainissement pour l'Agenda 2063, ce sommet a servi de cadre à plusieurs rencontres bilatérales stratégiques pour le Sénégal.
 

Après un entretien initial avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali sur des questions d'intérêt commun, Ousmane Sonko a élargi son cercle de discussions à des figures majeures de la scène mondiale et continentale.

Il a ainsi échangé avec Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de l'Italie, et Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU. Le Premier ministre a également conféré avec ses pairs africains, notamment Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon) et Mohammed Younes EL-Menfi (Libye), avant de rencontrer l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki.

Ces échanges visent à renforcer la coopération et la position du Sénégal au sein des instances internationales.
 

MS/NDARINFO

 


