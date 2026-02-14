Escroquerie au visa : Comment un commissaire-priseur de Saint-Louis a piégé des migrants

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a porté un coup d'arrêt à une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie au visa. L'enquête, déclenchée le 3 février dernier, a révélé un système de recrutement bien huilé où des candidats au voyage vers la France étaient abandonnés à leur sort en Côte d'Ivoire après avoir versé d'importantes sommes d'argent.



Un recruteur interpellé à Thiaroye-sur-Mer surfacturait les frais de voyage pour empocher des commissions occultes.



L'aspect le plus saillant de ce dossier concerne l'implication d'un commissaire-priseur interpellé à Saint-Louis. Ce dernier servait de caution morale et financière pour rassurer les victimes, encaissant notamment 2,7 millions FCFA via mobile money et 8 millions FCFA pour le voyage de deux autres candidats.



Bien que le suspect ait tenté de justifier son implication par des "manœuvres mystiques" et ait nié l'usage de son titre, les enquêteurs ont saisi des décharges portant son cachet officiel et sa signature. Les deux individus ont été déférés devant le Pool Judiciaire Financier (PJF).





