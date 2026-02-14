Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Escroquerie au visa : Comment un commissaire-priseur de Saint-Louis a piégé des migrants

Samedi 14 Février 2026

Escroquerie au visa : Comment un commissaire-priseur de Saint-Louis a piégé des migrants

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a porté un coup d'arrêt à une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie au visa. L'enquête, déclenchée le 3 février dernier, a révélé un système de recrutement bien huilé où des candidats au voyage vers la France étaient abandonnés à leur sort en Côte d'Ivoire après avoir versé d'importantes sommes d'argent.

Un recruteur interpellé à Thiaroye-sur-Mer surfacturait les frais de voyage pour empocher des commissions occultes.

L'aspect le plus saillant de ce dossier concerne l'implication d'un commissaire-priseur interpellé à Saint-Louis. Ce dernier servait de caution morale et financière pour rassurer les victimes, encaissant notamment 2,7 millions FCFA via mobile money et 8 millions FCFA pour le voyage de deux autres candidats.

Bien que le suspect ait tenté de justifier son implication par des "manœuvres mystiques" et ait nié l'usage de son titre, les enquêteurs ont saisi des décharges portant son cachet officiel et sa signature. Les deux individus ont été déférés devant le Pool Judiciaire Financier (PJF).
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

08/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Escroquerie au visa : Comment un commissaire-priseur de Saint-Louis a piégé des migrants

14/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026

Diabète à 15% : Pastef Guinaw Rail alerte et agit pour le dépistage à Saint-Louis

14/02/2026

UGB : L'indignation des étudiants persiste face à une restauration limitée

14/02/2026

Course-poursuite à Ngazobil : 170 kg de drogue saisis après le chavirement d'une pirogue

14/02/2026

Sommet de l'UA : Ousmane Sonko porte la voix du Sénégal à Addis-Abeba

14/02/2026