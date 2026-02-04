Ceerno Sileymaani Baal : le héros méconnu qui a inventé la démocratie élective au Sénégal

Le Sénégal s'apprête à célébrer un pan majeur de son patrimoine historique. Le Comité mémoriel de la révolution du Fuuta-Tooro (COMREF), présidé par Pape Faye, a annoncé le lancement officiel des activités marquant le 250e anniversaire de la révolution "Toorodo". Ce mouvement de 1776, porté par l'érudit et homme d'État Ceerno Sileymaani Baal, est considéré comme l'acte fondateur d'un État moderne basé sur la souveraineté populaire et la bonne gouvernance.





Lors d'une conférence de presse tenue mardi, les responsables du projet ont plaidé pour une intégration profonde de cette épopée dans les manuels scolaires, de la petite enfance à l'université. L'objectif est de réhabiliter ces figures emblématiques, longtemps absentes des programmes officiels. Le projet, initié par l'enseignant-chercheur Mamadou Youri Sall de l'Université Gaston-Berger, vise à repositionner l'histoire africaine en mettant en lumière un système électif pionnier et une lutte précoce contre l'esclavage.







Le coup d'envoi des festivités sera donné le 24 février prochain à la Place du Souvenir africain, sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'année 2026 sera ponctuée par des colloques scientifiques, des expositions, le dévoilement de stèles en pierre basaltique et la création d'un hymne inspiré des préceptes de Sileymaani Baal. Cette mobilisation mémorielle compte impliquer non seulement le peuple sénégalais, mais aussi la diaspora et les pays voisins comme la Mauritanie, le Mali et la Guinée.





MS/NDARINFO



