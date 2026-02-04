Connectez-vous
NDARINFO
113 millions F CFA : le bilan de la grande opération d'incinération à Gandon

Mercredi 4 Février 2026

Une importante opération de destruction de marchandises prohibées, d'une contrevaleur estimée à plus de 113 millions de francs CFA, s'est déroulée ce mercredi au Centre d’enfouissement technique (CET) de Gandon.
 

Cette opération de grande envergure a été menée par les services de la Brigade régionale d’hygiène et de la Direction régionale du commerce, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les produits incinérés comprenaient divers articles saisis lors de récentes opérations de contrôle : des denrées alimentaires périmées, des produits de contrefaçon, ainsi que des marchandises n’ayant pas respecté les normes sanitaires et de prohibition en vigueur.
 

Les autorités administratives présentes sur les lieux ont réaffirmé la volonté de l'État de protéger la santé des populations et d'assainir le marché local. Cette destruction intervient quelques jours seulement après une autre opération majeure menée par les douanes dans la même zone, illustrant une synergie d'action renforcée entre les différents services de régulation.

Les responsables ont également exhorté les opérateurs économiques à plus de responsabilité, tout en prévenant que les contrôles seront intensifiés sur l'ensemble du territoire régional pour freiner durablement le commerce de produits illicites.
 

MS/NDARINFO
 


