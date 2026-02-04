4 assaillants et 0 caméra : les détails de l'assaut mortel contre Saïf al-Islam Kadhafi

Les détails entourant la disparition de Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet de l'ancien dirigeant libyen, commencent à émerger après l'annonce de son décès mardi. Selon plusieurs sources concordantes, dont la chaîne Libya al-Ahrar, l'homme de 53 ans a été victime d'un assassinat ciblé dans sa résidence située au sud de la ville de Zintan, dans l'ouest de la Libye.





Le scénario de l'exécution se précise : un commando composé de quatre hommes armés aurait pris d'assaut la propriété après avoir neutralisé le système de vidéosurveillance. Abdullah Othman Abdurrahim, conseiller du défunt, a confirmé l'information sur les réseaux sociaux, précisant que son employeur avait été exécuté. Son cousin, Hamid Kadhafi, a de son côté salué la mémoire d'un "martyr" lors d'une intervention téléphonique, tout en admettant l'absence d'informations supplémentaires sur l'identité des assaillants.





Longtemps perçu comme le dauphin de Mouammar Kadhafi et un potentiel réformateur, Saïf al-Islam avait vu sa réputation s'effondrer lors de la révolution de 2011. Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, il avait été condamné à mort en 2015 avant de bénéficier d'une amnistie controversée. Cette exécution brutale met fin à la trajectoire de l'une des figures les plus clivantes de la scène politique libyenne contemporaine.





MS/NDARINFO



