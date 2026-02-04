Classement AMC : le Sénégal devient la 3e puissance africaine de mini-football

Le Sénégal confirme son ascension fulgurante sur la scène continentale du mini-football. Selon le dernier classement publié ce mardi par la Confédération africaine de mini-football (AMC), les Lions occupent désormais la troisième place, enregistrant un gain significatif de deux rangs par rapport au précédent pointage.





Cette progression notable est le fruit direct du dynamisme national. L'organisation réussie de la première édition du tournoi national de mini-football, qui s'est tenue du 1er au 15 décembre 2025, a pesé lourd dans la balance. Grâce à cette initiative de l’Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), le pays totalise désormais 497 points, doublant l'Égypte et le Ghana pour s'installer sur le podium africain.





Au sommet de la hiérarchie, la Libye (544 points), championne d’Afrique en titre, reprend son trône de leader. Elle délogera la Tunisie (534 points), qui occupait la première place depuis ses performances mondiales de 2017 et 2019. Derrière le trio de tête, le Ghana (442 points) se hisse à la quatrième position, tandis que la Mauritanie (425 points) recule à la sixième place.





Parmi les autres mouvements notables, le Maroc subit une chute surprenante. Malgré sa finale à la CAN 2025, le royaume chérifien perd quatre places pour se retrouver 18e. À l'inverse, l’Ouganda réalise la plus forte progression en grimpant de la 23e à la 15e place. Ce nouveau classement témoigne de la redistribution des forces au sein d'une discipline en pleine expansion sur le continent, où le Sénégal s'impose désormais comme une puissance majeure.





MS/NDARINFO



