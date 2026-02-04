Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Classement AMC : le Sénégal devient la 3e puissance africaine de mini-football

Mercredi 4 Février 2026

Classement AMC : le Sénégal devient la 3e puissance africaine de mini-football

Le Sénégal confirme son ascension fulgurante sur la scène continentale du mini-football. Selon le dernier classement publié ce mardi par la Confédération africaine de mini-football (AMC), les Lions occupent désormais la troisième place, enregistrant un gain significatif de deux rangs par rapport au précédent pointage.
 

Cette progression notable est le fruit direct du dynamisme national. L'organisation réussie de la première édition du tournoi national de mini-football, qui s'est tenue du 1er au 15 décembre 2025, a pesé lourd dans la balance. Grâce à cette initiative de l’Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), le pays totalise désormais 497 points, doublant l'Égypte et le Ghana pour s'installer sur le podium africain.
 

Au sommet de la hiérarchie, la Libye (544 points), championne d’Afrique en titre, reprend son trône de leader. Elle délogera la Tunisie (534 points), qui occupait la première place depuis ses performances mondiales de 2017 et 2019. Derrière le trio de tête, le Ghana (442 points) se hisse à la quatrième position, tandis que la Mauritanie (425 points) recule à la sixième place.
 

Parmi les autres mouvements notables, le Maroc subit une chute surprenante. Malgré sa finale à la CAN 2025, le royaume chérifien perd quatre places pour se retrouver 18e. À l'inverse, l’Ouganda réalise la plus forte progression en grimpant de la 23e à la 15e place. Ce nouveau classement témoigne de la redistribution des forces au sein d'une discipline en pleine expansion sur le continent, où le Sénégal s'impose désormais comme une puissance majeure.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Classement AMC : le Sénégal devient la 3e puissance africaine de mini-football

04/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Autosuffisance en riz : 13 communes de Podor bénéficient du projet PPRI

04/02/2026

50 millions d'euros : le prix à payer pour libérer Cristiano Ronaldo de son contrat

03/02/2026

Ce que risquent désormais Elon Musk et les PDG de la tech face à la nouvelle loi espagnole

03/02/2026