Inclusion numérique : l'État acquiert 5 000 kits Starlink pour les zones rurales

Mercredi 4 Février 2026

Le gouvernement du Sénégal franchit une étape décisive vers l'accès universel au numérique. Dans la foulée de l'autorisation de Starlink sur le territoire national, le ministère de la Communication a annoncé une mesure sociale d'envergure : l'acquisition de 5 000 kits satellitaires à tarif préférentiel pour connecter gratuitement un million de Sénégalais d'ici la fin du premier semestre 2026.
 

Cette initiative stratégique vise principalement à éradiquer les "zones blanches", ces localités dépourvues de réseaux terrestres classiques. Grâce à la constellation de satellites en orbite basse d'Elon Musk, le dispositif de wifi communautaire sera déployé pour offrir une connectivité de pointe aux populations les plus isolées.

Outre le désenclavement numérique, les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle figurent en tête des priorités de ce programme ambitieux.
 

Le déploiement cible également des zones stratégiques telles que les frontières et les collectivités territoriales. Un accent particulier est mis sur le « Plan Diomaye pour la Casamance », où l'internet très haut débit servira de levier de développement. Au-delà de l'inclusion sociale, l'État espère une réduction substantielle des coûts de connectivité pour les acteurs économiques et un renforcement du leadership sénégalais dans la transformation numérique en Afrique. Avec cette solution satellitaire, le Sénégal mise sur une extension immédiate de sa couverture réseau pour doper sa compétitivité globale.
 

MS/NDARINFO
 


