NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Voici comment Starlink utilise vos données de connexion pour entraîner l'intelligence artificielle

Jeudi 5 Février 2026

Le 15 janvier 2026, Starlink a modifié sa politique de confidentialité. Désormais, les données personnelles liées à la connexion Internet des abonnés peuvent être utilisées pour entraîner des outils d'intelligence artificielle. Cette évolution pose de lourdes questions de protection des données et de respect du consentement.
 

Selon les documents mis à jour en janvier 2026, Starlink collecte désormais une quantité importante d'informations techniques et administratives incluant l'identité des abonnés, leurs coordonnées, les informations de paiement, mais aussi des éléments liés à la connexion Internet elle-même. Adresse IP, type de navigateur, fuseau horaire et localisation géographique font partie du périmètre déclaré, d'après une analyse publiée par le média spécialisé 01net.
 

Starlink assume une logique de partage étendu. Les données personnelles ne sont pas seulement utilisées par l'entreprise, mais également transmises à des sociétés affiliées et à des prestataires tiers impliqués dans des projets d'intelligence artificielle, dont fort probablement xAI, l'entreprise d'Elon Musk, également propriétaire de Starlink et de X. L'entreprise indique explicitement que ces acteurs peuvent exploiter les données "pour leurs propres finalités indépendantes".
 

Le cœur du problème réside dans le mécanisme de consentement. Chez Starlink, l'option autorisant l'utilisation des données personnelles pour l'intelligence artificielle est activée par défaut. Autrement dit, l'abonné est réputé accepter, sauf démarche volontaire pour s'y opposer. Ce fonctionnement interroge au regard du Règlement général sur la protection des données européen qui impose un consentement libre, spécifique et éclairé.
 

Les informations techniques liées à la connexion Internet permettent de reconstituer des habitudes, des zones de déplacement et des comportements numériques. Croisées et analysées par des outils d'intelligence artificielle, elles deviennent particulièrement intrusives.
 
Comment bloquer l'usage des données personnelles ?

Face à cette situation, Starlink permet théoriquement de refuser l'usage des données personnelles pour l'intelligence artificielle. L'utilisateur doit se connecter à son espace personnel, accéder aux paramètres de confidentialité, puis décocher l'option autorisant le partage des données. Cependant, cette démarche reste peu visible. Aucun message d'alerte n'est envoyé aux abonnés pour signaler le changement de politique. Des millions d'abonnés pourraient ainsi voir leurs données personnelles exploitées sans en avoir pleinement conscience.
 

MS/NDARINFO
 


