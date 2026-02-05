Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Cour suprême : l'arrêté interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye annulé

Jeudi 5 Février 2026

Cour suprême : l'arrêté interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye annulé

La Cour suprême du Sénégal a annulé la mesure d’interdiction de sortie du territoire national visant Amadou Mansour Faye, ancien ministre et actuel maire de Saint-Louis. Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2026 et révélé ce jeudi, la deuxième Chambre administrative a invalidé l’arrêté du ministre de l’Intérieur datant du 15 avril 2025, lequel interdisait à l'édile de quitter le pays « jusqu’à nouvel ordre ».
 

Saisie par une requête déposée en mai 2025, la haute juridiction a jugé que cette restriction de déplacement était dépourvue de base légale. Les magistrats ont rappelé que la liberté d'aller et de venir est un droit fondamental garanti par l'article 14 de la Constitution sénégalaise. Selon la Cour, toute limitation à ce droit doit impérativement être prévue par la loi, poursuivre un objectif légitime et demeurer proportionnée.
 

En concluant que le ministre de l’Intérieur a agi sans autorisation législative expresse, la Cour suprême a prononcé l'annulation de l'acte pour incompétence et violation de la loi. Cette décision rétablit Amadou Mansour Faye dans ses droits de mouvement, mettant fin à un contentieux de plusieurs mois entre l'ancien dignitaire du régime précédent et l'actuelle administration.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Classement Global Firepower : Le Sénégal 4ème puissance militaire de l'UEMOA

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

5 jours et 2 régions : le marathon économique du Président Faye commence à Tambacounda

05/02/2026

Cour suprême : l'arrêté interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye annulé

05/02/2026

Yeumbeul : déferrement d'une ressortissante étrangère pour traite d'êtres humains et proxénétisme

05/02/2026

Ousmane Sonko annonce un Conseil présidentiel sur l'investissement en mars

05/02/2026

Voici comment Starlink utilise vos données de connexion pour entraîner l'intelligence artificielle

05/02/2026

Derrière l'arrestation d'un Sénégalais : un réseau de cannabis démantelé à Rosso - Mauritanie

05/02/2026