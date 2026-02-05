Connectez-vous
Ousmane Sonko annonce un Conseil présidentiel sur l'investissement en mars

Jeudi 5 Février 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko a placé l’investissement privé, national comme étranger, au cœur de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Lors de sa communication en Conseil des ministres ce mercredi, le chef du gouvernement a affirmé que cet investissement constitue désormais le moteur essentiel de la croissance, de la souveraineté productive et de la création d'emplois pour le pays.
 

Pour concrétiser cette vision, Ousmane Sonko a annoncé la tenue d'un Conseil présidentiel sur l’investissement (CPI) à la fin du mois de mars 2026. Ce rendez-vous stratégique marquera le lancement d'un cadre rénové de pilotage et d’orientation des investissements. L'ambition affichée est d'instaurer un nouveau type de partenariat entre l’État et le secteur privé, fondé sur une doctrine d'accroissement des flux financiers dans l'économie réelle sénégalaise.
 

Le futur CPI reposera sur un format restructuré, plus resserré et hiérarchisé, comprenant une session présidentielle, un Conseil interministériel et un Comité de suivi. Selon le Premier ministre, cette réforme vise spécifiquement à accélérer les changements structurels et à lever définitivement les obstacles qui freinent encore les investisseurs.

Des concertations avec les organisations du secteur privé et les administrations concernées sont prévues pour finaliser ce projet, sous la supervision du Secrétariat général du Gouvernement et de l’APIX.
 

MS/NDARINFO

 


