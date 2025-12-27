Saint-Louis : Le PRDC mobilise les jeunes autour de l'emploi et de la résilience climatique dans la vallée du fleuve

Le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC_VFS) a organisé vendredi 26 décembre à la Maison de Lille un pré-forum régional sur l'emploi et l'employabilité des jeunes, marquant une étape importante dans la préparation du Forum régional de l'Emploi et de l'Employabilité des Jeunes (FREEJ) prévu en 2026.





Un diagnostic participatif des opportunités économiques

Cette rencontre préparatoire s'inscrit dans le cadre du thème "Emploi et Employabilité des jeunes en contexte de résilience climatique dans la vallée du fleuve Sénégal : accompagner les jeunes à saisir les opportunités des territoires". Elle a réuni l'administration territoriale, les collectivités territoriales, les organisations communautaires de base (OCB) et les services d'appui à l'entrepreneuriat jeunes des départements de Saint-Louis, Dagana et Podor.





"Aujourd'hui, c'est une occasion pour les participants au pré-forum de Saint-Louis de réfléchir, d'échanger sur ce que doivent être demain les axes de ce forum-là, dégager avec tous les participants le contenu du pré-forum, discuter avec eux sur les critères de sélection des organisations de jeunes ou même des jeunes qui sont éligibles pour accéder au financement, à l'accompagnement du PRDC", a expliqué Lamine Drame, expert en développement local du PRDC.





Un cabinet recruté pour accompagner les jeunes

"Pour ce pré-forum, on a envisagé au niveau du PRDC de recruter un cabinet pour voir tout le sérieux que nous donnons à cette affaire-là, un cabinet qui va accompagner les jeunes dans la formalisation, dans leur organisation, mais aussi la mise en relation pour qu'ils accèdent au-delà de l'appui que va donner le PRDC, qu'ils puissent accéder au financement à travers le système de financement communautaire et aussi au niveau des banques", a précisé l'expert.





Lamine Drame a souligné que "la rencontre d'aujourd'hui nous a permis en tout cas de dégager les grandes lignes en tout cas de ce que doit être le forum pour la région de Saint-Louis". Il a insisté sur le fait que "ce ne sera pas un forum de plus", soulignant l'engagement du projet dans l'accompagnement des jeunes tout au long des chaînes de valeur.





De la fourche à la fourchette : un accompagnement global

"Déjà présent dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, au niveau des chaînes de valeurs comme au niveau des activités de cohésion sociale avec les ONG, il y a des filières qu'on a identifiées et pour lesquelles nous allons accompagner en tout cas au niveau des chaînes de valeurs. Comme je l'ai dit, de la fourche à la fourchette, donc les jeunes auront leur place en tout cas depuis l'amont jusqu'à l'aval en tout cas dans la mise en œuvre de ces activités-là", a-t-il détaillé.





"Aussi bien au niveau des semences, au niveau des intrants, au niveau des matériels agricoles, au niveau de la production, au niveau de la transformation mais aussi au niveau de la commercialisation. Et en tout cas, pour tous les jeunes qui vont se positionner là, qui vont se positionner au niveau de cette chaîne, nous sommes prêts à les accompagner", a ajouté l'expert en développement local.





Des critères de sélection co-construits avec les jeunes

Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de Saint-Louis, a souligné que "cette rencontre a également permis au PRDC de présenter aux jeunes, de présenter aux communes qui sont enrôlées dans le cadre de ce projet, au-delà des défis et enjeux, de leur présenter les critères de sélection des projets que le PRDC doit accompagner et financer dans la région de Saint-Louis".





"Ces critères également, après leur présentation, ont fait l'objet d'amendements, d'observations et de suggestions de la part des jeunes. Et il faut noter que tous les avis et toutes les observations de ces jeunes-là seront pris en compte dans le processus de sélection", a-t-il assuré.





L'adjoint au gouverneur a annoncé qu'"un comité régional de sélection sous l'autorité de M. le gouverneur de région sera mis en place avec les services techniques, avec tous les acteurs concernés pour que ce processus de sélection se passe dans la transparence et dans la justice".



