ANACIM alerte houle dangereuse 2,5 mètres sur Saint-Louis et Cayar jeudi 5 février

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a émis une alerte de houle dangereuse dans sa prévision publiée ce lundi. Celle-ci est attendue du jeudi 5 février au vendredi 6 février à 12 heures.





Selon l'ANACIM, une houle dangereuse de secteur Nord-ouest, pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres, intéressera le large à 60 kilomètres sur l'axe Saint-Louis et Cayar à partir du jeudi 5 février 2026. Cette même houle affectera ensuite la Grande Côte et Dakar à partir du vendredi 6 février à 12 heures.





Cette alerte météorologique survient dans un contexte où les activités maritimes, notamment la pêche artisanale, constituent une source de revenus vitale pour des milliers de familles sénégalaises, particulièrement dans les zones côtières concernées. Saint-Louis, Cayar et la Grande Côte abritent d'importantes communautés de pêcheurs qui dépendent quotidiennement de leurs sorties en mer.





De forts vents au large des côtes sont également annoncés par l'agence météorologique, ce qui aggrave les risques pour la navigation et les activités maritimes durant cette période. La combinaison d'une houle dangereuse et de vents violents crée des conditions particulièrement périlleuses pour les embarcations, notamment les pirogues artisanales qui constituent l'essentiel de la flotte de pêche sénégalaise.





Face à cette situation, les autorités météorologiques recommandent vivement d'éviter toute sortie en mer durant la période concernée. Elles appellent également à redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées, où les vagues peuvent représenter un danger pour les populations et les infrastructures situées à proximité du littoral.





L'ANACIM insiste sur la nécessité de respecter strictement les consignes des autorités compétentes, notamment celles émanant de la Marine nationale, des services de pêche et des autorités locales. Ces recommandations visent à préserver la sécurité des populations et à éviter des pertes en vies humaines.





Les pêcheurs et armateurs sont invités à reporter leurs activités et à sécuriser leurs embarcations. Les populations côtières doivent rester attentives aux consignes de sécurité et éviter de s'approcher du bord de mer durant les heures critiques.





Cette alerte s'inscrit dans le cadre de la mission de surveillance météorologique et de prévention des risques assurée par l'ANACIM pour la protection des populations et des biens.





