Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

AVCE: 100 agents déterminés à lutter contre la cherté de la vie

Dimanche 11 Janvier 2026

AVCE: 100 agents déterminés à lutter contre la cherté de la vie

Au Sénégal, près de 100 agents de l'Amicale des vérificateurs du contrôle économique (AVCE) se disent "déterminés à faire preuve de rigueur, d'éthique et d'autorité dans l'exercice de nos fonctions, tout en privilégiant la sensibilisation et la pédagogie au détriment de la répression", au cours de leur Assemblée générale tenue samedi.
 

Lors de l'événement, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a assuré que sa présence à la cérémonie permettra "d'examiner les difficultés liées à notre mission et de dégager des perspectives pour jouer pleinement notre rôle dans la nouvelle politique industrielle et commerciale du Sénégal".
 

Pour rappel, les vérificateurs, qui jouent un rôle clé dans la lutte contre la cherté de la vie, la régulation du marché et le contrôle du respect des prix homologués, ont "reçu l'assurance de l'amélioration progressive de leurs conditions de travail et de l'organisation de sessions de formation adaptées aux exigences actuelles", selon une note du ministère du Commerce.
 

Créée en 2023, l'AVCE vise à moderniser les lieux et espaces de commerce, faire respecter les prix, protéger les consommateurs, ainsi que les PME et PMI sénégalaises.
 

MS/CSS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria
La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents...

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...
LES PLUS LUS

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Alerte acridienne dans le Walo: les producteurs réclament une intervention rapide de la DPV et de la SAED

05/01/2026
SERVICES