Soutien à Macky Sall pour l'ONU : Un collectif de syndicats et partis écrit au Président Faye

Mercredi 4 Mars 2026

Un collectif composé de syndicats, de partis politiques et d'organisations de la société civile a officiellement sollicité le Président Bassirou Diomaye Faye, le 3 mars 2026, pour qu'il soutienne la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Cette initiative, coordonnée par Oumar Sarr du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), regroupe huit organisations majeures, dont Afrikajom Center et plusieurs centrales syndicales comme la CNTS, la CSA et l'UNSAS.
 

Les signataires soulignent que cette candidature dépasse les clivages partisans et représente une opportunité historique pour le Sénégal et l'Afrique d'accéder au rang diplomatique le plus prestigieux au monde. Ils estiment qu'un soutien officiel du Président Faye constituerait un acte de maturité politique plaçant l'intérêt national au-dessus des querelles politiques, tout en renforçant le rôle de Dakar comme hub diplomatique majeur.

Le collectif met également en avant les retombées économiques potentielles, notamment un meilleur accès aux financements multilatéraux, et rappelle que Macky Sall possède l'expérience et le carnet d'adresses nécessaires pour devenir le premier Secrétaire général de l'ONU francophone et musulman.
 

MS/NDARINFO
 


Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.